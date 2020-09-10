Лише сімсот людей на Тернопільщині змінили виборчу адресу. Про це повідомила на прес-клубі омбудсменка захисту виборчих прав Громадянської мережі «Опора» у Тернопільській області Ольга Мазаєва.

На президентських виборах цим правом скористалися майже сім тисяч людей.

Не Тернопільщині проживає значна частина людей не за місцем реєстрації, – стверджують експерти. Змінити місце голосування можуть всі охочі. Втім, зробила це мінімальна кількість людей.

«Цього року досить мало людей змінило виборчу адресу – близько сімсот людей. До прикладу, на президентський виборах цим правом скористалося майже сім тисяч людей в нашій області. Зміна виборчої адреси актуальна для всіх, хто проживає не за місцем реєстрації. Маю надію, що охочі це зробити, скористаються своїм правом. Але у них ще є на це лише один день. Зробити це можна, не лише шляхом звернення до органу ведення реєстру, а також і в онлайн-режимі. Але для цього потрібно мати електронний цифровий підпис».

Отже, змінити виборчу адресу можна до 10 вересня. У протилежному – жителі краю не зможуть проголосувати, якщо вони не живуть за місцем реєстрації.

Софія Романська