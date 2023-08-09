Лише одну “зірку” відкриють цього року на алеї у Тернополі

Тернопільська Алея зірок поповниться цього року тільки одним пам’ятним знаком. Це буде зірка «Містам-побратимам». Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 9 серпня.

Тернополяни мали можливість подавати в управління культури і мистецтв свої пропозиції щодо того, яку квітку терену розмістити на алеї цього року. Начальниця управління Світлана Козелко зауважила, що п’ять ідей стосувалися саме подяки містам-побратимам, які допомагають українським містам уже більше року, тому її і вибрали. Були також варіанти вшанувати місцевих архітектора та діяча театру.

– Зірка присвячується нашим містам-побратимам за допомогу, підтримку України та нашого міста під час війни, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Так, надходили та продовжують надходити гуманітарні вантажі для допомги захисникам та внутрішньо переміщеним особам, а дітей наших військових запрошують на відпочинок та оздоровлення.

Як і попередні пам’ятні знаки для Алеї зірок, новий відлиють у бронзі за дизайном скульптора Дмитра Пилип’яка. Його офіційне відкриття відбудеться 28 серпня під час відзначення Дня міста.