Лише 24 роки: біля Бахмута загинув молодий поліціянт з Тернопільщини

Поблизу Бахмута загинув молодий захисник з Тернопільщини Віталій Трембач. Влітку бійцю виповнилося лише 24 роки.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“І знову глибокий сум огортає наші серця… Лише 24 роки виповнилось влітку рядовому поліції Віталію Трембачу. А третього жовтня ворог безжально обірвав молоде життя, перекресливши усі плани і мрії воїна. Збаражанин загинув під час бойових дій поблизу Бахмута.

Щиро співчуваємо родині нашого мужнього земляка, розділяємо материнське горе. Вічна слава Герою, патріоту рідної країни, який віддав за неї своє щойно розквітле життя!”.

Попрощаються з бійцем завтра, 9 жовтня, у Збаражі. Мешканців просять приєднатися до траурних заходів та віддати останню шану Герою.