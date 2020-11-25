25 листопада в Україні розпочинається щорічна акція “16 днів без насильства”, у Тернополі вона стартувала із флешмоба “Мовчу про насильство”: півтора десятка учасників зав’язали собі рота стрічкою і стояли так близько 20 хвилин.

Як розповіла організаторка флешмобу Анастасія Лужецька, він є символічним і вказує на те, як в Україні досі стараються промовчати, навіть коли бачать випадки насильства над жінками. Наразі Анастасія працює над соціальною рекламою на цю тематику, пише Терміново.

— Стрічка символізує мовчання. Адже суспільство толерує замовчування проблеми домашнього насильства над жінками, зрештою, як і будь-яких проявів насильства, — пояснює концепцію організаторка. — А таке лояльне ставлення є небезпечним.

На акції також були представниці управління превентивної діяльності обласної поліції та управління з дотримання прав людини Нацполіції, які роздавали буклети із інформацією про протидію домашньому насильству.

Анастасія також наголосила, що домашнє насильство, попри моральну та фізичну шкоду постраждалим, також завдає і економічних втрат країнам. Так, згідно із результатами дослідження “Економічна вартість насильства щодо жінок в Україні”, проведеного в 2016-2017 роках “Представництвом Фонду ООН в галузі народонаселення, щорічно близько 2,4 млн доларів — економічні втрати країни через непрацездатність жінок, які зазнали домашнього насильства.

З них 1,928 млн доларів — втрати ВВП внаслідок тимчасової непрацездатності, 221 тис. доларів — втрати ВВП внаслідок інвалідності, 167 тис. доларів — через знижену працездатність постраждалих жінок, 36 тис. доларів становлять виплати пенсій з отриманої інвалідності.

Ще 14 млн доларів пішло на реагування на випадки домашнього насильства.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Тернопільській області, з початку року поліцейські склали 4080 адмінпротоколів на сімейних кривдників. За десять місяців до відділів та відділень області надійшло 5129 повідомлень та заяв, пов’язаних із домашнім насильством.

Найбільше зверталися за допомогою жінки – 3768 випадків. Потерпали від сімейних кривдників і діти. Від них надійшло 105 звернень. Поліцейські склали 4080 адмінпротоколів на сімейних дебоширів та розпочали 75 кримінальних проваджень. На профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насильства перебуває 3040 осіб, з них 338 – це жінки.

Про факти домашнього насильства можна повідомляти за номерами:

102 — поліція

15-47 — “гаряча” урядова лінія з протидії домашньому насильству

0 800 500 3353 або 116-123 — безкоштовна національна “гаряча” лінія протидії домашньому насильству.