Відійшов у вічність колишній заступник головного лікаря санаторію “Медобори”, голова профспілки працівників і просто хороший лікар Шиманський Валерій Олександрович.

Про це у Фейсбуці повідомила Вікторія Ониськів.

“За роки роботи завоював повагу серед пацієнтів та співробітників. Не мало приклав зусиль для розвитку та процвітання самого санаторію. Брав активну участь в культурно-масовому житті серед співробітників. З його участю були поставлені вистави під керівництвом відомого актора Тернопільського драматичного театру Безпалька М.А.

Він любив свою роботу, любив свою сім’ю, любив наше село…”, – ідеться у дописі.

Вічна пам’ять…