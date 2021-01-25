6 лютого на Тернопільщині відбудуться змагання “Снігохід-2021”. Випробувати свої сили у зимових видах спорту можуть хлопці і дівчата від 12 років, а верхня вікова межа — 35 років.

Змагання стартуватимуть у селі Саранчуки на Бережанщині. Це батьківщина відомого націоналіста, захисника інтересів української церкви Івана Гавдиди. На змаганнях буде можливість побувати на славетному місці, де Іван Гавдида проводив свої перші табори для молоді з усієї України.

“На початку змагання були популярні тільки серед пластунів, але з часом стали брати участь й інші громадські організації, спортсмени та аматори. Оргкомітет “Снігохід-Х” вирішив внести зміни в положення про змагання, змінивши нижні вікові межі учасників з 14 до 12 років. Йдемо на зустріч попиту, адже зголошуються юні мандрівники та мандрівниці під керівництвом своїх виховників чи навіть батьків, тому варто піти на зустріч”, – зазначив комендант змагань Назар Гапій.

Зимові змагання “Снігохід” проводять десять років поспіль. Серед організаторів – “Пласт” та “Молодіжний Націоналістичний Конгрес”. Перший “Снігохід” відбувся в 2011 році, у 2014 — змагання не організовували через революційні події, втім, з 2015 року їх відновили. На Тернопільщині подія відбувається вже вдруге.