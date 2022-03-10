Попри нелегкий воєнний час для кожного українця, ми знаходимо моменти, аби сказати слова любові найріднішим людям.

Під дружні оплески колег своїй коханій освідчився працівник тернопільської роти поліції особливого призначення. Його дівчина Вікторія прямувала до Тернополя з Львівщини й навіть не здогадувалася, що на одному з блокпостів біля міста її чекає приємний сюрприз.

Під час перевірки її транспортного засобу поліцейський став на коліно та попросив свою обраницю вийти за нього. Вже після такого бажаного «так» обоє щасливих людей отримали статус наречених, повідомляють у поліції Тернопільської області.

Сила справжніх почуттів потужніша за будь-яку зброю, віримо, що любов переможе війну!