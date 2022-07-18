Люблячий батько двох синів: війна забрала життя ще одного мешканця Тернопільщини

Стало відомо про загибель ще одного військового з Тернопільщини у Часовому Яру на Донеччині.

Внаслідок ракетного удару загинув мешканець Нараївської громади колишнього Бережанського району Ярослав Дуткевич, 1984 року народження.

Читайте також: “Кожна смерть у бою – жертва на вівтар Свободи”: на Херсонщині загинув студент тернопільського університету

Про це повідомляють на сторінці громади у Фейсбуці.

“Завжди був послушним сином для батьків, добрим чоловіком для дружини, люблячим батьком для двох своїх синів та завжди залишиться героєм для нас усіх…”, – ідеться у повідомленні від імені земляків.

Вічна пам’ять Герою!