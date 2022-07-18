Стало відомо про загибель ще одного військового з Тернопільщини у Часовому Яру на Донеччині.
Внаслідок ракетного удару загинув мешканець Нараївської громади колишнього Бережанського району Ярослав Дуткевич, 1984 року народження.
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Про це повідомляють на сторінці громади у Фейсбуці.
“Завжди був послушним сином для батьків, добрим чоловіком для дружини, люблячим батьком для двох своїх синів та завжди залишиться героєм для нас усіх…”, – ідеться у повідомленні від імені земляків.
Вічна пам’ять Герою!