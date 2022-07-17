У бою під Херсоном загинув студент Тернопільського національного педагогічного університету Сергій Коновалов.

Про важку втрату повідомили на сторінці навчального закладу.

Сергій був навчався на IV курсі історичного факультету. Він був родом з Одеси.

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“Сергій був активним у громадському житті Одеси, свого рідного міста, ще з початку 2014 р. під час протистояння в Одесі проросійським силам, йому тоді було 13. Як згадують друзі Сергія, ще тоді “його було неможливо змусити сидіти вдома і не боротись за Україну. Він постійно рвався бити бойовиків, його важко було стримувати не йти у перші ряди. Його було не зупинити”.

Пізніше він активно продовжував в Одесі боротьбу проти агресора, згодом пішов на фронт, спочатку як доброволець у головному штабі ДУК ПС, згодом у ЗСУ, в 10-ій Гірсько-штурмовій бригаді. Паралельно навчався на історичному факультеті.

Вчора Сергій загинув, захищаючи Україну. Як справжній воїн…”, – ідеться у повідомленні на сторінці вишу.

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В одному з останніх дописів у соцмережі Сергій звернувся до полеглих Героїв: “Спіть спокійно, брати мої по зброї. Кожна смерть на цій Великій визвольній війні не даремна, кожна смерть у бою – жертва на вівтар Свободи, кожна смерть – цеглина у фундамент Незалежності. Павші у бою, Ви навіки овіяні Славою і пам’ятатиме світ українських Героїв довічно”.