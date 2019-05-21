Нагадаємо, 12-го травня на Тернопільщині стартував туристичний сезон. Подію відзначили у Збаразькому замку. Втім, попереду в області заплановано ряд фестивалів, якими зацікавлюватимуть туристів.

Як розповів начальник управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації Ростислав Яцків, окрім традиційних фестивалів на Тернопільщині планують провести свята замків.

«Попереду у нас традиційні фестивалі «Дзвони Лисоні», «Чортківська офензива», «Дзвони Лемківщини», фестиваль «Борщівська вишиванка». Також ми запроваджуємо свята замків, які будуть проводитися у наших найбільш відомих замках», – розповідає пан Ростислав. Деякі заходи, які пройдуть на Тернопільщині цього літа, спрямовані на розвиток туризму. «В нашій області діє програма розвитку туризму. На цю реалізацію цієї програми буде виділено більше мільйона гривень. Ці кошти будуть використані на організацію заходів, а також на поліпшення об’єктів інфраструктури, зокрема облаштування стоянок, веломаршрутів, а також піших маршрутів».

Софія Романська