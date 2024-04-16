Тернополян та гостей міста запрошують відвідати міський фестиваль “Великодні мотиви”, який проходитиме з 17 по 30 квітня.

“Навіть у такий складний час важливо берегти та шанувати національні традиції й цінності. Жодний ворог не здолає народ, який береже власні духовні й культурні надбання, споконвічно з покоління в покоління передає традиції з підготовки до Великодня, – зазначають у міській раді. – Українська писанка є символом нашої нації, як наш синьо-жовтий прапор, тризуб чи вишиванка. Великдень – символ перемоги добра над злом, світла над темрявою. Сподіваємось, що невдовзі і Україна здобуде перемогу над російським злом. Дякуємо усім захисникам хто боронить країну і пам’ятаємо всіх тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього та свободи”.

Організаторами міського фестивалю є управління культури і мистецтв за підтримки та координації Тернопільської міської ради.