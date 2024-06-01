Величезне лавандове поле невдовзі відкриють у сусідній з Тернопільщиною області

Лавандове поле у «Волинській Голландії» цього року розквітне раніше.

Про це повідомляє сайт новин Волині «Конкурент» з посиланням на фейсбук-сторінку організаторів фестивалю квітів.

У «Волинській Голландії» зовсім скоро розпочнеться лавандово-лілейний фестиваль.

«Волинський Прованс незабаром запросить усіх бажаючих відвідати квітучу локацію для прогулянок, фотосесій та відпочинку», – зазначають організатори.

Зазначається, що цьогоріч лавандове поле розквітне раніше, адже сонячна погода сприяє цьому.

«Уже зовсім скоро ви зможете насолодитися ніжністю, тендітністю та красою лавандових рядів… Не пропустіть сезон цвітіння лаванди та лілій», – додають у «Волинській Голландії».

Зазначимо, торік «Волинська Голландія» відкрила для відвідувачів найбільше в області лавандове поле 1 липня.