Фронтовий борщ: на Трійцю на фестивалі зібрали майже 50 тисяч гривень для ЗСУ. ФОТО

У день Святої Трійці, 23 червня, в Переяславі, що на Київщині, відбувся фестиваль обрядодійств «Намисто українського роду». І поки на сцені Центру культури і мистецтв найкращі творчі колективи з усієї громади знайомили глядачів з автентичними піснями та обрядами, у парку Шевченка кипіла робота. А точніше, кипіла у казанах найголовніша страва українців – його величність борщ, розповідає Proslav.

На «борщ-пікнік» у центрі Переяслава з’їхалися господарі й господині міста та довколишніх сіл. Підготовку розпочали від самого ранку, бо ж об’єми борщу величезні. Захід передусім мав благодійну мету – зібрати кошти на підтримку захисників, тому страв мало вистачити на всіх охочих.

Частування до фестивалю готували вісім команд: Гайшинського, Дем’янецького, Великокаратульського старостинських округів, колектив КЗ «Переяславський Центр культури і мистецтв», Колектив клубу мікрорайону Борисівка, жителі мікрорайону Трубайлівка, ГО «Команда Нескорені», підприємниця та колишня депутатка міської ради Ірина Присіч.

Український борщ зі сметаною, пампушки з часником, хліб із салом, вареники з капустою й вишнями, пиріжки, деруни, млинці з різними начинками, біляші з м’ясом – це неповний перелік того, чим можна було поласувати на фестивалі.

Деякі команди визначали фіксовану вартість своїх страв, скажімо, порція борщу з пампушкою переважно коштувала 50 гривень, але здебільшого гості могли придбати їжу за будь-який донат. Усі були в захваті від такого різноманіття, і, не шкодуючи коштів, щедро дякували у скриньки для благодійного збору і кулінарам, і нашим захисникам, завдяки яким ми маємо можливість проводити такі свята.

Команда Переяславського Центру культури і мистецтв презентувала одразу кілька видів борщу: червоний, зелений і холодний. Готувала усі три страви художниця Євгенія Демченко. Каже, впоралася за годину. Власне, це саме їй належала ідея провести такий благодійний борщ-пікнік.

– Мені здалося, що до фестивалю обрядодійств дуже доречним був би фестиваль борщу, керівництво підтримало мою пропозицію. Це ще одна мрія, яка збулася. Ми витратили свій час і продукти, а гості куштують, донатять і разом ми допомагаємо ЗСУ. Приємно, що людям подобається, усіх здивував наш холодний борщ. Як творча людина, я довго шукала ідеальний рецепт, і, акумулювавши свій досвід, таки винайшла його, – розповіла Євгенія Демченко.

Команда мікрорайону Трубайлівка свій борщ варила в казані на відкритому вогнищі. За приготування страви відповідали Юлія Цабенко й Віталій Мельниченко.

Команда Дем’янецького старостинського округу свій борщ теж приготувала на свіжому повітрі. «На смак – наче бабусин у дитинстві», – таку оцінку дав наш оператор Олександр.

– Секрет у тому, що ми не шкодували хорошого відбірного м’яса, – зазначила Наталія Барабаш, діловод сільради.

Команда Гайшинського округу пригощала гостей борщем від новопризначеного старости. Лише кілька днів тому Олексій Виноградній приступив до виконання своїх обов’язків, але вже проявився як справжній господар свого села – борщ готував сам особисто, решту смаколиків – учасниці місцевого творчого колективу та працівниці сільради.

– Секрет доброго борщу – багато м’яса, у нас це ребра. А ще він із молодої картоплі. Рецепт перейняв від матері, а загалом під час військової служби в НДР доводилося куховарити для всього підрозділу – так і навчився, – розповів Олексій Миколайович.

Волонтери команди «Нескорені», які вже два роки займаються виробництвом страв швидкого приготування для військових, презентували власну продукцію. Саме з приготування сухих борщових наборів і розпочалася їхня діяльність. Ідея полягала в тому, щоб навіть на фронті з маленького пакетика воїни за лічені хвилини могли отримати велику каструлю наваристої гарячої страви.

Під час фестивалю усі охочі могли скуштувати борщ, яким наші оборонці смакують на передовій. Дванадцятилітровий казан вичерпався настільки швидко, що довелося мерщій готувати ще один – на 10 літрів.

Приємно, що смачне благодійне свято зібрало багато земляків, і навіть проливний дощ (добре, що короткочасний) не став на заваді. Загалом під час кулінарного дійства вдалося зібрати 48 645 гривень. Усі кошти спрямують на підтримку Збройних Сил.