Черговий випадок лікарської халатності та некомпетентності збурив Тернопільщину. Цього разу відзначилися медики Кременеччини.

Про ситуацію, яка не може не викликати обурення, у Фейсбуці розповіла Ольга Берідзе. За її словами, місцевий хірург пошкодив донці сечовий міхур, коли вирізав апендицит.

“Про лікарську халатність чи не компетентність.

2 серпня 2021 року у Кременецькому хірургічному відділенні зробили лапароскопіну апендиктомію, а щоб було зрозуміло вирізали апендицит, моїй дочці. Операцію проводив лікар Джоджик з асистендами (його син, студент Вишу медичного). Операція була оплочена в тій ціні, що озвучив лікар. Але, як наслідок… за місяць часу після операції почались болі,в ділянці вже не існуючого апендициту. Ми звернулись до пана Джоджика, звісно він оглянув але сказав катастрофічного не бачить. Хоча…на другий день в Рівному лікарі були шоковані проведенням операції, тобто самі надрізи були зроблені занадто низько і при операції оперуючи лікарем був травмований сечовий, тим самим це викликало вже існуючі наслідки і проблеми. Наразі моя дочка лікується.

Я довго думала як поступити з “кваліфікованим лікарем”, за ці гроші, що я йому оплатила здоров’я дитини не вернеш, а лікар бідний треба робити ремонти в квартирах.

Тож робіть висновки, і раджу вам минайте стороною, адже те, що у нас ніби є медична апаратура це не означає, що за ваші ж гроші для вас буде надана кваліфікаційна допомога. Пишу не анонімно і відповідаю за кожне слово”, – написала жінка.

У коментарях користувачі розповідають, що також постраждали від рук цього лікаря:

Користувачі соцмережі також радять потерпілій звертатися у правоохоронні органи і до суду. Крім того, порушують питання про відсутність реакції з боку адміністрації лікарні.

Сам медик на звинувачення на свою адресу поки не відреагував.