“Шахтар” – “Марсель” – 2:2

Що прогнозувалося?

Перший офіційний поєдинок “Шахтаря” в єврокубковій весні відбувся в домашньому нині для українського клубу Гамбурзі. Суперник на стадії 1/16 Ліги Європи – французький Olympique de Marseille, який зазвичай називають за містом базування. Єдиний на всю історію французького футболу переможець Ліги чемпіонів, з його безапеляційним девізом Droit au but (“Просто до мети”).

Не позбавлено цікавості простежити хід і підсумок гри на тлі передматчевих передбачень відомих в українському футболі людей.

Йожеф Сабо з властивою йому категоричністю заявив, що “Шахтар” протримається хвилин 30, а далі дасться взнаки перевага “Марселя” в фізичній та ігровій формі. Нічия у Гамбурзі, на думку експерта, буде для нашого клубу дуже хорошим підсумком.

Мирон Маркевич розцінив шанси суперників як 50:50. На його погляд, на боці “Марселя” може зіграти кращий ігровий тонус завдяки участі в чемпіонаті Франції, який перебуває в розпалі, однак склад “Шахтаря”, на думку автора славнозвісного “та то таке”, не слабший.

Андрій Воробей, екс-гравець “Шахтаря” і збірної України зазначив, що явного фаворита в парі не бачить; чи не єдина перевага “Марселя” – повноцінна ігрова практика в офіційних матчах. Однак, за його словами, “гірники” вже давно нікого не бояться на євроарені й здолати французький клуб їм цілком до снаги.

Що вийшло?

Курсивом у прогнозах фахівців позначені моменти, які тією чи іншою мірою справдилися. З них видно, що роль повноцінної ігрової практики та ігрового тонусу дуже значна. У прогнозах, щоправда, відсутня дуже характерна для українських клубів на євроарені погана звичка не реалізовувати нечасті зручні нагоди (вже на 4хв. Зубков не зміг переграти голкіпера, перебуваючи в досить зручній позиції). А також – пропускати на останніх секундах. Щоправда, цього разу в Гамбурзі друга вада компенсувалася такою ж “галантністю” з боку французів (Merci beaucoup!). Загалом же, забитими голами команди нагадували тактику бігу на стаєрську дистанцію: досить було одному з суперників зробити ривок, як другий майже одразу наздоганяв його. Після “сухого” першого тайму “Марсель” вийшов вперед зусиллями Обамеянга (чи не найбільш відомої постаті нинішнього “Марселя”) на 64 хв., однак вже через 4 хв. не дуже звичний до забивання захисник Матвієнко зрівняв рахунок. Матч з обопільними помилками наближався до фінішу, однак на 90 хв Обамеянг пройшов на правому фланзі Гочолеішвілі та Зубкова (наслідок кращого ігрового тонусу?) і скинув м’яч під удар Ндіає, котрий з кількох метрів розстріляв ворота Різника. Все? Хай живе мудрість Йожефа Йожефовича? Не зовсім: на 2-й доданій хвилині бразилець Егіналду замкнув головою флангову передачу доволі активного в цій грі Зубкова. І навіщось здер з себе футболку, хоча зроблено, можна сказати, лише мікроскопічну частину справи…

Що буде?

Через тиждень, 22 лютого – матч-відповідь у Марселі. Судячи з перебігу першого матчу, а також нинішньої нестабільності “Марселя”, яку відзначають багато фахівців, бути може будь-що. Хоча… знову зверніть увагу на виділене курсивом…