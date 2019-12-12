Останні матчі двох наших представників у Лізі Європи дуже різняться за своїм значенням для кожного з них.

Об’єднує їх хіба що необхідність набирати бали для рейтингу країни у єврокубках, а то вже на деяких спортивних сайтах з’явилися напівжартівливі-напівсерйозні побоювання, що невдовзі Україні на п’яти може наступати… Кіпр.

“Олександрія” у Генті змагатиметься за престиж і якусь там суму преміальних, і десь в душі жевріє суто українське сподівання, що наше тріо в “Генті” – Пластун, Безус і Яремчук – не надто злісно заважатимуть їм у цьому.

А от перед “Динамо” в Києві стоїть категоричне завдання: перемогти “Лугано” і, для повного спокою, з різницею хоча б у два м’ячі. Колись (вже давніше) це навряд чи викликало б значні труднощі й, відповідно, хвилювання в таборі прихильників команди. Але це “колись” датується ще тими часами, коли “Динамо” мало у Європі якийсь авторитет, про який нині залишилися лише ностальгійні спогади. Хоча ще порівняно недавно були 5:2 удома із не найслабшим в Англії “Евертоном” і 2:0 на виїзді з міцним “Порту”. Нинішніх суперників “Динамо” у груповому турнірі – “Копенгаген” і “Мальме” – навряд чи можна поставити в один ряд з португальським і англійським клубами, але у матчах з ними кияни, за великим рахунком, не виявили нічого, що робило б їхні єврокубкові претензії більш-менш обгрунтованими, зате сповна продемонстрували нехлюйство, ігрову безалаберність і відсутність елементарної дисципліни. Завдяки цьому, якщо доречно так сказати, до останнього матчу збережена турнірна інтрига, але, думається, вболівальники залюбки обійшлися б без неї..

Перший матч з “Лугано” теж у цьому плані не був винятком – динамівці цілком могли повернутися із живописної Швейцарії навіть без скромної втіхи у вигляді одного очка. Для “Лугано” поїздку у вогкий і туманний нині Київ можна було б назвати пізнавально-туристичною, оскільки у групі клубу вже нічого не “світить”, але навіть таке становище суперника не діє надто заспокійливо – гравці “Динамо” вже потроху привчили до того, що неприємних сюрпризів від них можна чекати будь-коли і будь-де. На щастя для киян, надзвичайно малоймовірний варіант, коли б у паралельному матчі групи “Копенгаген” -“Мальме” суперники могли “полюбовно” (браття-скандинави ж) зіграти з вигідним для обох результатом.

То як же воно буде сьогодні на НСК “Олімпійський”? Ось прогнози на матч “Динамо” – “Лугано” від тернопільських провидців:

Михайло Зубик, представник Нацради з питань радіо і ТБ – 1:1

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 2:0

Ірина, економіст – 3:0

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 5:0

Микола Рудик, експедитор – 1:0

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 0:2

Майкл, студент з Гани – 2:1

Леонід, любитель шахів – 1:1

Ігор Дуда