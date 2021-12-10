“Зоря” – “Буде-Глімт” – 1:1

Якщо б перед початком групового турніру Ліги чемпіонів поставити запитання, яка з команд не набере жодного очка, з великою ймовірністю назвали б молдовський “Шериф”. Однак таким повним лузером виявився значно більш рейтинговий “Бешикташ”. А команда Юрія Вернидуба, хоч і пригальмувала після взагалі фантастичного старту, посіла в підсумку 3-тє місце, набравши 7 очок. З таким же результатом у своїй групі мадридський “Атлетіко” фінішував другим. Виступ “Шерифа” став однією з найбільших несподіванок групової стадії. Юрій Вернидуб зараз у Молдові якщо й не національний герой, то десь на підступах до цього статусу, хоча й прозоро натякає, що був би не проти спробувати свої сили у якомусь авторитетнішому клубі.

Натомість Вернидуба-молодшого – Віталія можна назвати головним невдахою останнього туру Ліги конференцій в складі “Зорі”. У матчі проти норвезького “Буде-Глімт” наші “зоряні” (суто номінально) футболісти могли додати у величеньку бочку дьогтю вражень від виступів українських представників у єврокубках…ну, хоча б малесеньку офтальмічну піпетку штучного меду. Ефектний гол Назарини зі штрафного (м’яч кулею влетів у верхній кут), здавалося, давав підстави для такої мікроскопічної втіхи. Але всередині другого тайму Вернидуб-молодший, котрий, згідно зі своїми функціями, мав би цементувати захист своєї команди, ефектно зробив у ньому фатальну пробоїну, спрямувавши м’яч у кут власних воріт. Від цього ляпу “Зорі”, звісно, ні жарко, ні холодно – команда заздалегідь знала, що сходить з дистанції, та все ж трохи прикро. Залишається сподіватися, що Вернидуб-старший знайде слова розради для свого невдачливого нащадка…