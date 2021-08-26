“Шахтар” – “Монако” – 2:2

Грайте у шахи, панове – саме майстерність у старовинній мудрій грі дала можливість її шанувальнику на ім’я Леонід (прізвище просив не вказувати) точно передбачити результат матчу в Харкові.

Ковтніть хорошого вина, шанувальники футболу в крихітному князівстві на півдні Франції – це, напевно, допоможе пережити невдачу, яка, судячи з перебігу двох матчів, може комусь здатися і нелогічною. Але у футболу – своя специфічна логіка. Розчаровані футболісти “Монако” нині цілком можуть трохи перефразувати відомий вислів Гарі Лінекера і сказати, що у футбол грають дві команди, одна з яких має перевагу впродовж трьох таймів з чотирьох (додатковий час – окрема тема), але в підсумку перемагає інша.

Коли на 39-й хвилині спритний форвард “монегасків” Бен Йедер, якого відверто прогавив Матвієнко, вколотив другий м’яч у ворота “Шахтаря” (перший раз він відзначився на 18 хв.), цілком могла виникнути думка, що на претензіях “гірників” і їхнього амбіційного коуча Де Дзербі на участь в Лізі чемпіонів можна ставити великий хрест. Він міг набути просто величезних розмірів уже за лічені хвилини, коли черговий “ляп” у обороні “Шахтаря” міг призвести й до третього гола. В ці критичні хвилини здавалося, що всі передматчеві заяви і заклики Де Дзербі стосовно сили духу, сконцентрованості, акуратності в діях летять шкереберть. На щастя, саме нагодилася перерва, а після неї події на полі розвивалися уже трохи по-іншому. Найперше, як здалося, інтенсивний рух “монегасків”, врешті-решт, забрав у них забагато сил, і “Шахтар” отримав можливість продемонструвати щось із того, що вміє. На 74 хв. це зробив “відставник” збірної Марлос, завершивши точним ударом в кут триходівку за участю Траоре і Патріка. В той момент “гірники” мали підстави завдячувати УЄФА за відміну правила виїзного гола, інакше рахунок 1:2 означав би для них не екстра-тайм, а участь у Лізі Європи. До екстра-тайму, щоправда, справа могла і не дійти, але вже у компенсований час блискуче зіграв П’ятов, нейтралізувавши небезпечний удар німця Фолланда.

А у додатковий час пані спортивна Фортуна, яка всю гру, здавалося, тримала перед футболістами “Монако” привабливу морквину, раптом сховала її й натомість показала “монегаскам” імпозантну дулю. На 114 хв. ривок Мудрика лівим флангом, можливо, ні до чого й не призвів би, але тут на нещастя гостей і на превелику радість нас з вами нагодилася нога іспанського француза (чи французького іспанця?) Агіляра. Від неї мяч, описавши чудернацьку дугу, залетів точнісінько у кут воріт “Монако”. Цього виявилося достатньо, щоб одну групу гравців на полі охопив шок, а інша нагадала зраділих з нагоди закінчення навчального року дітей…

Отже, Україну в Лізі чемпіонів представлятимуть дві команди. На цьому наше представництво у головному євротурнірі не обмежується: у складі “Бенфіки” у Лізі виступатиме Роман Яремчук, а Юрій Вернидуб сенсаційно вивів у неї молдовський “Шериф”.

Жеребкування Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні увечері.