Президія ради обласного об’єднання сільськогосподарських підприємств вітає свого колегу – голову наглядової ради СФНВГ «Коваль» і «Ковалівське нове» (с. Васильківці Гусятинського району) з перемогою в конкурсі «Людина року – 2019» у номінації «Аграрне Тернопілля».

Орденоносець і заслужений працівник сільського господарства України. Він виплекав сільськогосподарське виробництво, яке сьогодні є зразком справжнього сімейного фермерства.

Висока оцінка і народне визнання праці на суспільному поприщі є вінцем багаторічного внеску Володимира Коваля в аграрне виробництво держави та розвиток сільських територіальних громад Тернопілля.