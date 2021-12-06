Ледь тримався на ногах: патрульні зупинили п’яного працівника охоронної фірми, який був на службі і при зброї

Нетверезого водія, який ледь тримався на ногах, виявили тернопільські патрульні.

Вчора, близько 21-ї години, інспектори помітили автомобіль ЗАЗ, який хаотично рухався дорогою, систематично порушуючи правила дорожнього руху. Патрульні зупинили автівку на вулиці Гетьмана Мазепи, з транспортного засобу вийшов водій — працівник спеціалізованого підрозділу охорони в м. Тернопіль, який ледь тримався на ногах та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Інспектори запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,86 проміле алкоголю в крові водія, що понад в 10 разів перевищує допустиму законом норму. Та громадянина не влаштував такий результат, тож спільно з поліцейськими він проїхав до медичного закладу, де пройшов повторний огляд на стан сп’яніння, який також виявився позитивним. Медичні працівники підтвердили, що водій перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні склади на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та вилучили посвідчення водія. Оскільки працівник перебував на службі: у форменому одязі, мав при собі вогнепальну зброю — інспектори викликали на місце події керівника відповідного підприємства для з’ясування всіх обставин цієї події.