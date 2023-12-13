“Київстар” виплатить компенсацію: як не втратити гроші

“Київстар” виплатить всім своїм абонентам по 200 грн компенсації після відновлення роботи: таку новину зловмисники використовують, щоб отримати доступ до конфіденційних даних користувачів мобільного оператора.

Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.

У такий спосіб аферисти отримують доступ до сторінок в соцмережах, де продовжують поширювати фейки, а також до онлайн-банкінгу, викрадаючи кошти.

Наголошуємо довіряти тільки офіційній інформації ! Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.

“Застерігаємо не переходити за сумнівними посиланнями у месенджерах, не ділитися номерами телефонів та особистими даними”, – наголошують у поліції.