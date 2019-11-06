Цього року у пожежах загинуло 38 жителів краю. Окремі трагічні події сталися з вини самих потерпілих, а зокрема через паління в ліжку. Вихідними на Тернопільщині через це загинуло троє людей.

Загалом від початку року в регіоні сталося 2316 пожеж, – повідомляє управління ДСНС в Тернопільській області. Наслідки яких невтішні: 38 загиблих, матеріальні втрати понад 51 мільйон гривень.

«Щонайгірше, пожежі не обраховуються лише втраченим майном. Під час пожеж передчасно обірвалося життя 38 мешканців нашого краю. У більшості випадків до пожеж призводило необережне поводження з вогнем самими загиблими. Куріння в ліжку є однією з найнебезпечніших причин, що призводить до пожеж. І хоча про це, вже багато разів писано-переписано – щоразу маємо нові жертви».

У неділю через паління в ліжку на Тернопільщині загинуло троє людей. Жаринка від недопалку стала причиною пожежі у селі Гнилиці Підволочиського району. Там вранці виявили тіло громадянина 1965 року народження без ознак життя. Аналогічна трагедія сталася у Бережанах: загинуло двоє осіб: власник квартири 1959 року народження та жінка 1961 року народження. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

Софія Романська