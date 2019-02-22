Куля в голові: у Тернополі поранили молоду жінку

22/02/2019 Розмір тексту:

З відкритою черепно-мозковою травмою та стороннім тілом в ділянці правого ока бригада швидкої доправила до лікарні тернополянку, 1988 року народження. Що сталося з жінкою – з’ясовують правоохоронці, а медиків до потерпілої викликав чоловік.

За його словами, вони з дружиною уже тривалий час живуть окремо. У них спільні діти віком від п’яти до семи років. Мама малолітніх зловживає спиртними напоями та веде аморальний спосіб життя.

На вихідні жінка час від часу забирає дітей до себе. Востаннє донька забула у неї шкільний рюкзак і чоловік перетелефонував, аби приїхати його забрати.

Про зустріч домовилися на одній з вулиць Тернополя, оскільки дружина там відпочивала. Коли він туди приїхав, то побачив, що обличчя благовірної опухле, а вона в стані алкогольного сп’яніння.

Тернополянин завіз матір своїх дітей додому та поклав спати. Десь через добу жінці стало погано і він викликав швидку. Лікарі, оглянувши жінку, констатували, що у неї в голові невеличка кругла кулька. Наразі потерпіла в реанімації.

Як повідомляють у поліції, даний факт внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 128 частина 1 ККУ – погроза вбивством.