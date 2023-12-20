36-річний зловмисник під час побутової сварки наніс декілька ножових поранень 58-річному чоловікові.

Обоє чоловіків проживали в одній родині в селі Лосятин Кременецького району. Старший був співмешканцем матері, а молодший має стосунки з її донькою.

Зі слів тещі, зять того дня прийшов з роботи додому нетверезий. У такому стані його можна було побачити часто, тож жінка стала соромити чоловіка за неналежну поведінку, мовляв, який приклад він подає онукам, а їх у родині двоє. У сварку втрутився співмешканець тещі і тоді молодик вхопився за ніж.

За попередніми даними, нападник завдав кілька ударів ножем від яких 58-річний чоловік помер до приїзду екстреної медичної допомоги.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК. До слова, в минулому він був судимий за майнові злочини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ. Затриманому вже оголосили підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.