Кримінальне провадження проти атовця Андрія Пекельного з Тернопільщини закрили.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Андрій Федур, передає Терен.

– 07-го травня я написав: «Сьогодні ми з Hlib Fedur взяли на себе захист Андрія Пекельного з Тернопільщини. Вивчивши доступні стороні захисту матеріали слідства, вважаємо що він не вчиняв злочину, а його дії були в межах необхідної оборони». І ми не помилились. Мало хто вірив тоді, та результат є. Встановлено слідством, – захищаючись Андрій Пекельний діяв правомірно і в межах необхідної оборони, йдеться у повідомленні. – Добре, коли слідчі Національної Поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти і дають їм оцінку. А прокурор Офісу Генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення на підставі зібраних доказів. Хочу сподіватись, що трагедія, яка сталася в ту ніч і забрала людське життя буде хоч і гіркою, та наукою для інших молодих людей».

Право на захист від протиправних посягань є природним правом людини, захищеним Конституцією і Кримінальним Кодексом. Свої права потрібно захищати, додав адвокат.

Провадження відносно Пекельного закрив Офіс генпрокурора, підтвердив «Терену» другий адвокат атовця з Тернопільщини Гліб Федур.

– Слідство, яке здійснювало Головне слідче управління Нацполіції України, провело всю необхідну кількість слідчих процесуальних дій. У подальшому прокурор на підставі отриманих матеріалів слідства прийняв рішення: факту кримінального правопорушення у його діях немає.

Андрій Пекельний спершу перебував під домашнім арештом, а потім – суд відпустив його під особисте зобов’язання. Від сьогодні він немає жодних зобов’язань, оскільки провадження закрите, зазначив Гліб Федур.

Нагадаємо, Андрію Пекельному оголосили підозру згідно статті 118 Кримінального Кодексу України – умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Трагедія сталася 2 травня, на сам Великдень у селі Глещава на Тернопільщині. Шестеро нетверезих юнаків намагалися увірватися в будинок Пекельного і він, захищаючись, смертельно поранив ножем одного з нападників. 23-річного жителя Іванівки Володимира Воробця поховали 4 травня.

Нещастя трапилося близько опівночі. Як повідомляв тоді начальник місцевого відділення поліції Андрій Купчак, компанія з шести чоловік приїхала з Іванівки у сусідню Глещаву на дискотеку. В клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили з ним з’ясувати стосунки. Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився.

– Проте усі шестеро юнаків вночі прийшли до нього на його подвір’я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері, – розповідав Купчак. – На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була мама. Він злякався за неї. Про непрошених гостей повідомив на лінію “102” і після цього одразу вийшов до дебоширів з ножем. Проте, коли почалася штовханина, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося смертельним.

Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки, як каже Андрій Купчак, він був тверезий.

Справа Андрій Пекельного набула розголосу на всю країну. Адвокати добивалися, аби кримінальне провадження закрили, адже чоловік захищався від нападників, які вдерлися у його дім.