Кремль залучив РПЦ до проведення мобілізації та фільтрації населення на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє «Духовний фронт України».

Російська федерація активно залучає можливості російської православної церкви до проведення ворожої, антиукраїнської діяльності, а також, подальшого вчинення геноциду українського народу.

Про це розповідають власні джерела Духовного Фронту України з-поміж духовенства рпц та УПЦ московського патріархату (РПЦвУ).

Зокрема співрозмовники зазначили, що у ці дні путінський режим покладає на рпц дві основні задачі – підготовка населення рф до мобілізації та організація роботи рпц на захоплених територіях України.

Як стало відомо, 7 травня 2022 року духовенство московського патріархату провело у місті Ростов нараду за участі керівників тих єпархій рпц, що функціонують на території курської, брянської, воронезької, білгородської, ростовської областей росії.

Для проведення вказаної наради з москви прибув очільник відділу по взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами рф московської патріархії єпископ Савватій (Сєргєй Загребельний), який, до слова, є колишнім офіцером генерального штабу зс рф, а також його заступник – архімандрит Алєксій (Алєксандр Ганьжин) – колишній співробітник мвс рф.

Під час наради духовенство рпц розглянуто такі основні питання:

− підготовка до мобілізації у прикордонних з Україною територіях.

Представникам єпархій вказаних вище областей поставлено завдання протягом місяця провести належні підготовчі заходи. У разі, якщо часткова мобілізація буде оголошена, провести її активну інформаційну підтримку через наявні церковні та навколоцерковні можливості і ресурси. Акцент в інформаційній кампанії наказано зробити на «зростаючу підтримку України з боку НАТО і необхідності протистояти цьому»;

− початок роботи нового сектору рпц щодо «звільнених територій».

Завдання нового сектора – організувати роботу моспатріархату в тимчасово окупованих регіонах України. До такої «роботи», зокрема, було віднесено пошук лояльних до окупантів осіб та залучення їх до роботи на окупаційну владу. Осередками виконання цього завдання мають стати православні храми на «звільнених територіях». При цьому планується провести ретельну перевірку всіх служителів упц мп, які залишилися у захоплених регіонах, і у разі сумнівів у їхній лояльності їх негайно буде усунуто від служби в церкві з подальшою передачею для проходження «фільтраційних заходів». Протягом трьох місяців цю роботу планується завершити. При цьому, на тимчасово окупованих територіях України планується поступово замінити українських священиків на російських.