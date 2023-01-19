Санкарка з Тернопільщини Юліанна Туницька стала чемпіонкою світу з санного спорту. Спортсменка здобула «золото» на юніорському чемпіонаті світу-2023, який відбувся в австрійському Блуденці.

Юліанна – випускниця Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту. Нині навчається в обласній школі вищого спортивного мистецтва. Дівчина стала чемпіонкою світу серед юніорок в австрійському місті Блуденц.

«Чудова новина для санного спорту України і Тернопільщини. Випускниця нашої школи, зараз учениця Тернопільської обласної ШВСМ, кременчанка Юліанна Туницька стала чемпіонкою світу серед юніорок в австрійському місті Блуденц. Сьогодні, в такий нелегкий для нашої країни, буде звучати гімн України на світовій арені. Ми щиро вітаємо Юліанну та її тренера Кравчук Світлану Володимирівну з таким крутим і високим досягненням», – каже директорка Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту Світлана Крикончук.

Додамо, Юліанна Туницька допомогла збірній України завоювати ще одну медаль. У командних змаганнях Україна виграла “срібло” в складі Туницької, Даниїла Марціновського та дуету Вадима Микиєвича й Богдана Бабури. Українці поступилися 1.355 секунди чемпіонам – команді Німеччини – та випередили збірну Латвії.