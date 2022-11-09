Чемпіонат України, Кубок України та чемпіонат України серед дорослих, молоді віком до 23-х років, юніорів та юніорок із санного спорту пройшли у латвійському місті Сігулда. Ці змагання планували провести ще минулої зими. Та через відсутність достатньої кількості снігу на єдиній в Україні трасі в Кременці, федерація санного спорту України прийняла рішення провести їх у Латвії.

Тернопільщину на них представляли дев’ятеро кременчан: вихованці обласної ШВСМ: Андрій Мандзій, Юліанна Туницька, Ігор Гой та учні ТОДЮСШ із зимових видів спорту: Наталія Хитренко, Вікторія Коваль, Максим Панчук, Вадим Швед, Антон Шевчук, Дарина Федорчук. За результатами усіх стартів наші спортсмени здобули 7 золотих, 9 срібних та 5 бронзових медалей.

Як повідомили в обласному управлінні фізкультури і спорту, Андрій Мандзій та Юліанна Туницька у перегонах в одномісних санях стали переможцями Кубку України. У змаганнях чоловічих двійок срібними призерами став Ігор Гой разом із львів’янином Ростиславом Левковичем, а бронзовими — ще один кременецький санкар Максим Панчук разом із львів’янином Андрієм Муцем. У виступах жіночих двійок друге місце зайняли Наталія Хитренко і Вікторія Коваль.

У чемпіонаті України серед спортсменів усіх трьох вікових груп серед жінок в одномісних санях найкращий результат показала Юліана Туницька. Вона виграла «золото» не лише серед дорослих, а й серед молодих атлеток віком до 23-х років та юніорок. Андрій Мандзій зайняв друге місце. У двомісних екіпажах разом зі своїми львівськими партнерами Ігор Гой завоював «срібло», Максим Панчук — «бронзу». Також на другій сходинці п’єдесталу були Наталія Хитренко і Вікторія Коваль.

Три золоті медалі виграли на Молодіжному чемпіонаті України Юліанна Туницька в одномісних санях, Наталія Хитренко і Вікторія Коваль – у двомісних. Серед чоловіків в одномісних санях друге місце завоював Вадим Швед, третє — Антон Шевчук, у двомісних — «срібло» у Максима Панчука та його колеги зі Львова Андрія Муца.

Під час юніорських стартів також найкращий результат показала Юліанна Туницька – перше місце в одномісних санях. Другим став Антон Шевчук, третім – Вадим Швед. У перегонах саней-двійок срібні нагороди виграли Панчук /Муц, а серед жінок – Хитренко/Коваль.