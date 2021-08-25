З нагоди Дня міста з 25-го серпня до 25-го вересня Креатор-Буд дарує знижки на придбання квартир у Тернополі – до 15-ти %.

Нам 15 років і ми святкуємо День рідного Міста разом із Вами. Акційні пропозиції обмежені, тому поспішайте! Отримуйте свої знижки на омріяне житло і хай у рідному Тернополі Ваші сім’ї живуть комфортно і щасливо.

Акція діє з 25.08.2021 р. до 25.09.2021 р.

Детальна інформація у відділах продажу квартир:

Центральний відділ продажу квартир:

вул. Листопадова, 1/3

050 652 7007

Відділ продажу квартир “Варшавський мікрорайон”

Підволочиське шосе (територія будівництва мікрорайону)

097 352 7007

Відділ продажу квартир “Беверлі Хіллз”

вул. Микулинецька, 116 (територія будівництва мікрорайону)

68 002 1111