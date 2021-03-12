10 березня близько 9-ї години, на АД М-09 “Тернопіль — Львів — Рава-Руська” сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi, грубо порушуючи правила дорожнього руху, намагався здійснити обгін одразу декількох транспортних засобів на перехресті та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ.

Саме в цей момент, з нічної зміни, додому поверталася лейтенант поліції Тетяна Очкусь. Вона побачила що сталася ДТП та відразу подалася надавати допомогу постраждалим. В одному з автомобілів перебувала неповнолітня дівчина, тож інспектор відразу почала надавати їй допомогу. Патрульній вдалося привести дитину до тями та трішки заспокоїти, вона весь час говорила з дівчиною, щоб остання знову не втратила свідомість. Тетяна викликала карету швидкої медичної допомоги та зателефонувала на спецлінію 102.

Патрульна дізналася дані потерпілої та інших учасників автопригоди й перебувала на місці події до приїзду колег.

Всі деталі цієї ДТП надалі з’ясовуватиме слідчий.