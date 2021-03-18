Кращі спортсмени Тернопільської громади упродовж року отримуватимуть щомісячну стипендію.

Відповідне Положення затвердили 17 березня на черговому засідання виконавчого комітету.

– Таку стипендію отримують талановиті спортсмени Тернопільської міської територіальної громади, які є чемпіонами, призерами чемпіонатів, першостей світу, Європи, України, Всеукраїнських, інших змагань, турнірів тощо з олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, сприяють уславленню громади на всеукраїнському і міжнародних рівнях, – розповів Володимир Дідич, заступник міського голови. Її ми призначаємо щороку. Цього року її дещо збільшили і вона становить 1900 гривень в місяць, призначається на рік.

Тепер у міській раді чекають на подання кандидатур. У прийнятому документі вказано, що підставою для призначення стипендії є відповідне клопотання, та інформація про результати участі в змаганнях спортсменів-кандидатів. Висунення на здобуття стипендії проводять тренери спортсменів, спортивні федерації, асоціації, спілки, осередки Всеукраїнських спортивних федерацій, асоціацій, спілок, керівники фізкультурно-спортивних установ, закладів та організацій. Спортсмен може висунути свою кандидатуру на встановлення стипендії самостійно. Відбір серед спортсменів-кандидатів на здобуття стипендії здійснює комісія, персональний склад якої затвердили цим же рішенням. Кількість стипендіатів, затверджуються наказом управління розвитку спорту та фізичної культури за результатами розгляду комісії, але не може перевищувати 20 осіб.