“Краще не їхати”: на перехресті у центрі Тернополя оновили розмітку, не видаливши стару. ФОТО

На перехресті вулиць Старий поділ та Торговиця у Тернополі оновили розмітку. При цьому не видалили стару. Це може збити з пантелику водіїв або й навіть призвести до виникнення аварійних ситуацій.

Таку ситуацію зауважив громадський інспектор з благоустрою міської ради Андрій Чорний.

“Вкотре не видалено стару розмітку та не враховано наявність в’їзду/виїзду до прилеглої території при нанесені нової.

Окрім того, незрозуміло чому водії рухаючись головною дорогою та повертаючи праворуч повинні давати дорогу транспортним засобам, що повертають ліворуч”, – зазначив тернополянин.

“Дякую, буду знати, кудою краще не їхати. Ні… не понятно”, – прокоментував Андрій Роман.