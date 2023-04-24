Краса неземна: в сусідніх з Тернопільщиною областях зафіксували аномальне явище. ФОТО

Пізно ввечері 23 квітня мешканці різних областей України, а також Києва спостерігали незвичне атмосферне явище — небо було забарвлене у яскраво-рожевий колір.

Мальовничі фото «розлетілися» по соцмережах, повідомляє Громадське.

Про сяйво в небі повідомили жителі Київської та Львівської областей. Так, небо рожевого кольору сфотографували у Броварах.

Незвичайне світіння було і в небі над Чернігівською, Черкаською та Рівненською областями, а також на Волині.

Користувачі соцмереж припустили, що рожеве сяйво у небі — полярне сяйво. Це атмосферне оптичне явище, яке з’являється коли верхні шари атмосфери Землі починають світитися через взаємодію магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру.

Світіння окремих ділянок нічного неба відбувається у полярних районах. Для України північне сяйво — непритаманне явище.