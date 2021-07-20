У вчиненні крадіжок двоколісних транспортних засобів співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 30-річну мешканку району.
Як встановили правоохоронці, зловмисниця крала велосипеди з багатоповерхівок в обласному центрі. Вночі заходила до під’їздів та виносила двоколісники, які були непристебнуті.
Співробітники карного розшуку довели причетність жительки Тернопільського району до трьох фактів незаконного заволодіння чужим майном. Два велосипеди у неї вилучили, ще один – розшукують.
За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.
Оперативні заходи тривають, поліцейські продовжують перевіряти причетність фігурантки до вчинення інших злочинів.
Додати свій коментар