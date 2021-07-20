У вчиненні крадіжок двоколісних транспортних засобів співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 30-річну мешканку району.

Як встановили правоохоронці, зловмисниця крала велосипеди з багатоповерхівок в обласному центрі. Вночі заходила до під’їздів та виносила двоколісники, які були непристебнуті.

Співробітники карного розшуку довели причетність жительки Тернопільського району до трьох фактів незаконного заволодіння чужим майном. Два велосипеди у неї вилучили, ще один – розшукують.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Оперативні заходи тривають, поліцейські продовжують перевіряти причетність фігурантки до вчинення інших злочинів.