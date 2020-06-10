Учора коронавірус підтвердили у сімох тернополян. Ще один випадок COVID-19 діагностували у жителя села Гаї Гречинські. Інфіковані коронавірусом переносять хворобу у легкій і середній формах.

Загалом в інфекційних відділеннях лікувальних закладів Тернополя перебуває чотирнадцять пацієнтів. Втім, лабораторно підтверджений діагноз – у восьми.

«Більшість інфікованих у Тернополі лікуються амбулаторно. Вони перебувають під спостереженням сімейних лікарів. Вісім пацієнтів з підтвердженим діагнозом знаходиться на стаціонарному лікуванні в інфекційних відділеннях. Зокрема, у лікарні швидкої допомоги загалом є 12 пацієнтів, серед них – семеро тернополян. Також там перебуває п’ятеро пацієнтів з підозрами. Загальний стан – середнього ступеня важкості, важких хворих немає, на штучній вентиляції легень також немає. У міській дитячій лікарні станом на сьогодні немає жодного пацієнта з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусу. Перебуває двоє діток з підозрами, їхній стан – середньої важкості. Ми починаємо ІФА тестування медичних працівників, наші лікувальні установили вже закупили тест-системи. Всі медичні працівники щомісяця будуть протестовані методом ІФА», – каже начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

Учора епідеміологи обласного лабораторного центру провели 152 дослідження методом ПЛР, а також протестували біоматеріал від 91 особи методом ІФА. У 2 осіб виявили антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

Софія Романська