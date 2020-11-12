На Тернопільщині від початку пандемії з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло понад триста людей. Учора коронавірус забрав життя 68-річної жінки з Гусятинського району та 61-річного чоловіка з Тернопільського району.

У листопаді смертельних випадків від коронавірусу на Тернопільщині побільшало. Втім, показник летальності в області все ж значно нижчий, ніж загальноукраїнський, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Фахівці пов’язують це із вчасною діагностикою хвороби та ефективним лікуванням.

«Летальні випадки реєструємо майже кожного дня. Переважно вони зафіксовані серед людей з групи ризику. Показник летальності у цьому місяці дещо підвищився і нині становить 1,3 на сто захворілих. Цей показник визначається за кількістю летальних випадків на сто захворілих. Він у нашій області все ж залишається найнижчим, порівняно із ситуацією в Україні. За минулу добу зареєстровано два летальних випадки – 68-річна жінка з м. Копичинці Гусятинського району, 61-річний чоловік зі смт Велика Березовиця Тернопільського району».

Учора на Тернопільщині додалося 249 нових випадків зараження COVID-19. Нових хворих виявили у всіх сімнадцяти районах області.