Дванадцять людей померло на Тернопільщині минулої доби з підтвердженим діагнозом COVID-19. А від початку пандемії хвороба забрала життя дев’ятсот осіб в області.

Цієї весни значно побільшало смертельних випадків від COVID-19 серед людей молодшого віку. Позавчора помер 41-річний чоловік без жодних супутніх захворювань. Також зафіксована смерть 26-річної вагітної жінки.

«Поганим критерієм оцінки ситуації є кількість людей, що помирає. В останні три дні — це близько двадцяти людей. Показники інцидентності на більшості територій є дуже високими. Це кількість захворілих з розрахунку на сто тисяч населення, за цим показником в області ми вже сягнули рівня 702 на сто тисяч населення, а сім днів тому назад цей показник складав 649,5 на сто тисяч», – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Лікарі пов’язують ускладнення епідемічної ситуації із активністю «британського» та «південноафриканського» штамів коронавірусу.