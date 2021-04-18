256 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 квітня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зареєстровано 7 летальних випадків. Померли:
- чоловік 62 р. Чортківський район с. Колодрібка
- жінка 73 р. Кременецький район с. Гаї
- жінка 80 р. м. Кременець
- чоловік 77 р. Тернопільський район с. Слов’ятин
- чоловік 75 р. м. Тернопіль
- чоловік 71 р. м. Тернопіль
- жінка 71 р. м. Тернопіль
Одужали за добу 374 особи.
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