256 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 квітня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зареєстровано 7 летальних випадків. Померли:

  • чоловік 62 р. Чортківський район с. Колодрібка
  • жінка 73 р. Кременецький район с. Гаї
  • жінка 80 р. м. Кременець
  • чоловік 77 р. Тернопільський район с. Слов’ятин
  • чоловік 75 р. м. Тернопіль
  • чоловік 71 р. м. Тернопіль
  • жінка 71 р. м. Тернопіль

Одужали за добу 374 особи.