Коронавірус поширюється селами на Тернопільщині.

Упродовж цього тижня COVID-19 почали частіше виявляти у невеликих населених пунктах. Зокрема, побільшало випадків зараження у Шумському, Бучацькому, Козівському, Лановецькому районах.

Географія коронавірусу розширюється через порушення карантину і невеликий рівень колективного імунітету, – вважає епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Відтак минулої доби було підтверджено 27 випадків зараження COVID-19.

«Продовження адаптивного карантину можливе, якщо показник на сто тисяч населення не більший дванадцяти. Другий критерій стосується відсотку заповнення ліжкомісць в інфекційних відділеннях, він має бути не більше п’ятдесяти. На жаль, в області на окремих адміністративних територіях показник інцидентності перевищує допустимий рівень. Тому обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки рекомендувала посилення карантину, зокрема, це стосується тих населених пунктів, де найбільше інфікованих».

Учора вісім випадків інфікування коронавірусом виявили в обласному центрі. Відтак кількість заражених в місті зросла до 246-ти.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Ситуація ускладнюється: у Тернополі вводять додаткові обмеження