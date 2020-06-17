Додаткові обмеження вирішили запровадити в обласному центрі через ускладнення епідемічної ситуації з COVID-19.

Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Від сьогодні на території Тернопільської громади заборонено проводити будь-які масові заходи, за винятком ЗНО. Також ряд обмежень стосуються закладів громадського харчування.

Як повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Василь Даньчак, ресторанам заборонили організовувати святкування масових, тривалих заходів, урочистих подій. В закладах громадського харчування клієнти можуть перебувати не більше двох годин з дотриманням протиепідемічних вимог.

«Сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом вирішили заборонити масові заходи (за виключенням проведення ЗНО та пов’язані з діяльністю об’єктів критичної інфраструктури). Керівники торгово-розважальних центрів та ринків мають забезпечити розмежування потоків відвідувачів, повинні облаштувати окремий вхід, окремий вихід, проводити обов’язковий температурний скринінг, поновити дистанційну розмітку для відвідувачів».

Щодо роботи громадського транспорту, то перевезення пасажирів дозволено лише у масках у відповідності до кількості місць для сидіння. Спеціальна комісія перевірятиме маршрутки і тролейбуси на дотримання цих норм.

Софія Романська

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