Тиждень імунізації відзначають на Тернопільщині. Цими днями в обласному центрі на локації ЮНІСЕФ, із 11-ї до 13-ї години, медичні працівники консультують щодо рутинної імунізації для дітей та дорослих. Усі охочуючі можуть вакцинуватись на місці вакциною Pfizer від COVID-19.

В умовах війни критично важливо захистити дітей та дорослих від інфекційних хвороб, а також надолужити пропущені щеплення, – наголошують у департаменті охорони здоров’я області.

“Діти, які відвідують дошкільні навчальні заклади, повинні бути щеплені. Є нещепленими ті діти, які мають протипокази. Ситуація у нас є керованою, профілактичні щеплення проводяться на 6 педіатричних філіалах міста. Ми проводимо їх за датою народження. І коли будемо оформляти форму 086, а це форма для загальноосвітнього навчального закладу, для тих, хто першого вересня йдуть до школи. У цій довідці будемо вказувати, чи дитина щеплена повністю”, – зазначив медичний директор міської дитячої лікарні Володимир Кучма.

Про необхідність щеплень батькам нагадуватимуть СМС-повідомлення. Вакцинацію у Тернополі проводитимуть дільничні педіатри.