Коронавірус і сепсис: 20-річному юнакові з Тернопільщини потрібна термінова допомога

20-річному Любомиру Джереленку з Вишнівця необхідна термінова допомога.

Про це повідомляють на сторінці Вишнівецької територіальної громади.

“Сім’я, друзі та знайомі просять допомогти 20-річному жителю смт Вишнівець, Любомиру Джереленко, який знаходиться в дуже важкому стані у реанімації м.Тернополя.

Батьки не в змозі оплатити дороговартісне лікування.

Не будьмо байдужі.

Номер картки 5168 7573 9954 3695 (мама Руда Інна)”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначено у довідці, виданій Тернопільською лікарнею швидкої допомоги, у хлопця COVID-19, ускладнений анаеробною флегмоною і сепсисом.