Автомобілі, які на Тернопільщині правоохоронці вилучили у нетверезих водіїв, повернуть власникам після завершення військових дій.

Про це розповів Начальник Нацполції області Олександр Богомол, передає Суспільне.

За його словами, під час вилучення автомобіля, право власності на транспорт зберігається.

“Згідно законодавства України про воєнний час, військова адміністрація має право реквізувати будь-яке майно, будь-яке право власності для потреб оборони. Тому, незалежно від того, хто власник автомобіля, він вилучається та надається військовим для використання в теробороні. Право власності на даний автомобіль фізична чи юридична особа не втрачає. Після завершення військових дій, цей автомобіль буде повернутий власнику. Процедура вилучення така, як при оформленні 130-ї статті Кодексу про адміністративні правопорушення: вилучається автомобіль на штрафмайданчик, при прийнятті рішення про передачу на потреби оборони цього автомобіля – актом передачі він передається. Якщо фіксується особа з ознаками сп’яніння – вимірюється рівень чи на місці або в лікувальному закладі. Якщо особа не надає можливості переконатися чи вона твереза – згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, вона автоматично визнається такою, яка керує в нетверезому стані”, – каже Олександр Богомол.

Нагадаємо, за словами Олександра Богомола, поліцейські вилучили дві легківки у водіїв, які були за кермом у нетверезому стані. Ці машини передали у користування теробороні.