Конфіскація автомобіля і позбавлення прав на 10 років: патрульні втретє зупинили водія “Мазди” під кайфом

Сьогодні вранці тернопільські патрульні зупинили водія Mazdи у стані наркотичного сп’яніння. Поліціянти з’ясували, що чоловік вже двічі притягувався до відповідальності за це порушення і за рішенням суду не мав права перебувати за кермом.

Як повідомив брифінгу начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, вже діють нові штрафи за керування у нетверезому стані. Відтак водієві іномарки доведеться відповідати за новим законом.

“За керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року була піддана покаранню за керування автомобілем в стані сп’яніння передбачена відповідальність — 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу. За керування автомобілем особою, яка позбавлена такого права передбачена відповідальність — штраф 20 400 грн, а за повторне порушення протягом року — штраф 40 800 грн з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років та можливістю оплатного вилучення транспортного засобу”.

У поліції сподіваються, що підвищені штрафи зупинятимуть порушників, відтак на автошляхах буде менше трагічних ДТП.