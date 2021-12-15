500 ноутбуків передали вчителям на Тернопільщині. Комп’ютери облаштовані необхідними програмами для дистанційного навчання.

Розподіл закуплених ноутбуків проводять між закладами освіти, у яких кількість персональних комп’ютерів менша, ніж кількість педагогічних працівників. У першій черзі стоять заклади загальної та середньої освіти з кількістю щонайменше 250 учнів та опорні заклади з кількістю щонайменше 200 учнів. У другій черзі заклади загальної середньої освіти з кількістю менше ніж 100 учнів. Як зазначила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома, технікою вчителів забезпечують у рамках програми «Ноутбук кожному вчителю». Техніку купили за кошти державної субвенції із залученням фінансової допомоги органів місцевого самоврядування.

«Ноутбуки оснащено всім необхідним для дистанційної роботи вчителя: камерою та потужним процесором. Ми отримали 542 ноутбуки – це друга партія. Попередньо ми уже передали 1050 ноутбуків для освітян 54 громад Тернопільщини. І сьогодні завершили передачу ноутбуків, які були закуплені згідно з першим тендером. Відповідно до закупівлі, у нас була економія майже 3 млн грн, тому було оголошено додатковий тендер. І ми очікуємо постачання ще 166 ноутбуків, які також передадуть в громади».

Додамо, в Україні забезпечити ноутбуками планують понад 60 тисяч вчителів. Для цього з держбюджету виділили 980 млн гривень.