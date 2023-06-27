Кому на Тернопільщині пропонують 30 тисяч гривень зарплати: ТОП вакансій

На 26 червня 2023 року місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонували шукачам роботи 1348 актуальних вакансій від роботодавців регіону. З них – 13% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найвищу зарплату – у 30 тис. грн пропонують представнику торговельному, по 27 тис. грн фельдшерам (у т.ч. рятувального підрозділу). По 25 тис. грн роботодавці платитимуть лицювальнику-полірувальнику, монтувальнику виробів з каменю; 23,9 тис. грн – заступнику директора, 20-20,6 тис. грн – головному агроному, начальникам цеху та лабораторії з контролю, маркшейдеру, інженеру з гірничих робіт, лікарям, оператору наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом, бетоняру, водіям тролейбуса.

Найбільша потреба у працівниках була на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сферах охорони здоров’я, надання соціальної допомоги, транспорту, сільського (лісового, рибного) господарства.

У топ 10 червневих вакансій області увійшли: водій, продавець, кухар, швачка, медсестра, лікар, слюсар, пекар, підсобник, вантажник.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.