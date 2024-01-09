З початку 2024 року зріс прожитковий мінімум, а відтак мінімальні зарплати і пенсії. Відбулися зміни й у призначенні пенсії за віком.

Про це повідомив заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов.

Прожитковий мінімум для непрацездатних відтепер становитиме 2361 грн., відповідно до нього перерахують й інші пенсійні виплати.

«Усі мінімальні пенсії визначаються розміром прожиткового мінімуму для непрацездатних. Від цієї величини залежить і розмір надбавок, підвищень, доплат до пенсій, які також визначаються у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність. Це і пенсії за особливі заслуги, надбавки. Є ціла низка виплат, які залежать від розміру прожиткового мінімуму. Якщо пенсія буде призначатися у цьому році, буде застосовуватися новий прожитковий мінімум, для тих пенсій, які були призначені до 1 січня 2024 року, їхній розмір буде перераховано з 1 березня 2024 року поряд з проведенням щорічної індексації пенсій», – зазначив Володимир Івахов.

Додамо, на Тернопільщині на обліку перебуває понад 270 тис. пенсіонерів. Середній розмір пенсії у регіоні – чотири тис. грн.