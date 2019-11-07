Понад 250 препаратів належать до реєстру «Доступних ліків», 72 з них є безкоштовними для пацієнтів.

Зокрема, вартість ліків відшкодовують пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу, бронхіальною астмою.

«Більше половини жителів Тернопільщини хворіють серцево-судинними захворюваннями, – розповідає терапевт управління охорони здоров’я ОДА Лариса Матюк. Зареєстровано майже сорок тисяч осіб, хворих на цукровий діабет. «Нині на Тернопільщині серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями хворіють близько 58% дорослого населення, в тому числі, близько 37% працездатного. На диспансерному обліку перебуває майже сорок тисяч осіб, хворих на цукровий діабет, і восьма частина з них потребують інсулінотерапії. Процес компенсації захворювання на цукровий діабет визначається за міжнародним стандартом – показником глікозильованого гемоглобіну. Його визначають з метою контролю компенсації цукрового діабету. В області з 1 січня 2018 року запроваджено державне регулювання цін на препарати інсуліну. 4882 пацієнтам, хворим на цукровий діабет, виписано 44497 рецептів на суму понад 29 мільйонів гривень».

Додамо, програма «Доступні ліки» стартувала у квітні 2017 року. Нині лікарі виписують рецепти за програмою в електронній системі.

Софія Романська