Тернопільський міськрайонний суд засудив командира взводу військової частини до 6 років позбавлення волі за крадіжку рацій та ноутбука зі складу.

Слідство встановило, що військовослужбовець виніс за межі частини 15 рацій, які згодом продав. А ноутбук здав в ломбард, пише Zaxid.net.

Крадіжка зі складу служби зв’язку трапилася в грудні 2019 року у військовій частині, яка розташована на вул. Дубовецькій в Тернополі. Правоохоронці встановили, що зникло 15 рацій та ноутбук. А до їх крадіжки причетний начальник зв’язку, командир взводу військової частини. Загальна вартість викраденого склала майже 270 тис. грн.

«Зловживаючи службовим становищем, військовослужбовець виніс за межі військової частини військове майно загальною вартістю 286,9 тис. грн. А саме 12 одиниць радіостанцій портативних спеціального призначення «Motorola DP 4400», 3 одиниці радіостанцій портативних спеціального призначення «Motorola DP 4800» та ноутбук Dell Vostro разом із програмним забезпеченням. Надалі розпорядився ним на власний розсуд», – повідомляється у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину у крадіжці не визнав. Сказав, що на допиті він підписав зізнання, бо на нього чинили тиск працівники СБУ. В суді ж військовослужбовець розповів, що не знає де поділися рації і додав, що доступ до складу мав будь-хто. А в той час, як виявили нестачу рацій, його не було у частині, бо він перебував на полігоні в сусідній області. А от ноутбук він дійсно взяв на деякий час. Здав у ломбард, бо на той час потребував грошей. Але пізніше повернув у військову частину ноутбук подібний до попереднього.

«Обвинувачений, робив звірку наявного майна один раз на місяць, а також, безпосередньо перед виїздом на полігон в 2019 році. Все майно було в наявності. Під час перебування на полігоні змінювалося керівництво військової частини, а тому передача належного майна здійснювалася по рапортах, без фактичної звірки. Повернувшись в розташування військової частини А0366, він та інші військовослужбовці частини виявили, що двері кімнати, де зберігалися радіостанції, відкриті, а також виявили відсутність радіостанцій та ноутбука, які зазначені в обвинувальному акті», – повідомляється у вироку суду.

А пізніше після розгляду в суді доказів, Ігор Галяс зізнався, що він дійсно здавав в ломбард ноутбук. Чоловік мав намір пізніше його викупити, але не зробив цього. А у військову частину віддав інший комп’ютер тієї ж марки.

Суддя заслухавши всі сторони, засудив військовослужбовця до позбавлення волі на термі до 6 років. Також Ігор Галяс має повернути 270 тис. грн військовій частині. Саме стільки вартували 15 рацій та ноутбук з спеціальним програмним забезпеченням.

Раніше стосовно військовослужбовця Ігоря Галяса в судах вже розглядалися справи стосовно вчинених адмінпорушень. Зокрема в Яворівському райсуді Львівської області та Сарненському суді Рівненської області слухалися протоколи про розпивання військовим алкоголю у військових частинах.