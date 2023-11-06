До працівників Чортківського райвідділу поліції звернулась 50-річна місцева жителька і повідомила, що з її банківської картки невідомі зняли кошти.

Потерпіла пояснила, що не помітила, коли у неї зникла картка. Дізналась, коли почали надходити повідомлення про зняття коштів з рахунку. Загальна сума, яку викрали, – 22 тисячі гривень.

Співробітники карного розшуку встановили, що картку у заявниці викрав її колишній співмешканець. Кошти, які він зняв з її рахунку, витратив на власні потреби.

Нині триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють фігуранта на причетність й до інших правопорушень.